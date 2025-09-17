Người đàn ông đạp xe đi ngược chiều cầu Nhật Tân tử nạn sau cú tông ô tô

Sáng 17/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h18 cùng ngày, tại cầu Nhật Tân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe đạp và một ô tô, khiến một người tử vong tại chỗ.

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi xe đạp đi ngược chiều cầu Nhật Tân tại làn tốc độ cao nhất, rồi xảy ra va chạm với ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo camera hành trình trên ô tô ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông trung niên có hành vi điều khiển xe đạp đi ngược chiều cầu Nhật Tân (hướng từ ngoại thành sang nội thành).

Theo cảnh sát, sau cú va chạm cực mạnh với ô tô, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.