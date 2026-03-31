Người đàn ông có hình xăm 2 con cá nhảy cầu cạn cao nhất Việt Nam tự vẫn

Khoảng 2h15 ngày 31/3, Công an xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo từ người dân về việc, có một người đàn ông đứng cạnh xe máy sát thành cầu Móng Sến, thuộc địa phận thôn Chu Lìn 2, xã Tả Phìn, có dấu hiệu muốn tự tử.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã đã lập tổ công tác cùng lực lượng an ninh cơ sở đến hiện trường, nắm tình hình, vận động, thuyết phục nhưng người đàn ông nêu trên không cho tiếp cận rồi leo lên thành lan can cầu khi có người đến gần.

Cầu Móng Sến - cây cầu cạn có trụ móng cao nhất Việt Nam (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Qua xác minh ban đầu, người đàn ông có ý định tự vẫn là người dân tộc Mông, mặc áo khoác màu đen, quần màu xanh đen. Bên cạnh người đàn ông có một chiếc xe máy biển kiểm soát 29P1-014.xx.

Theo cảnh sát, mặc dù được lực lượng chức năng khuyên can, tuy nhiên tới khoảng 2h40, người đàn ông nêu trên đã nhảy khỏi lan can cầu xuống phía dưới, tử vong.

Nạn nhân cao khoảng 1m65, tay trái xăm hình 2 con cá chép, tai trái đeo khuyên kim loại màu đen, tai phải đeo khuyên kim loại màu trắng.

Nhà chức trách cho hay, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nạn nhân nên thi thể người đàn ông đã được gửi bảo quản tại nhà đại thể Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.