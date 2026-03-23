Lắp lưới thép an toàn tại cây cầu nhiều người tìm đến tự vẫn

Ngày 23/3, lãnh đạo UBND xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống điện trang trí và lưới an toàn trên cầu Bến Thủy 1 (đoạn giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh) đã được thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án do UBND xã Nghi Xuân làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 3,4 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) đã cấp phép và chấp thuận phương án đầu tư, kỹ thuật sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định thiết kế và kiểm tra hiện trường.

Cầu Bến Thủy 1, bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo phương án được phê duyệt, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật sẽ được lắp đặt dọc lan can 2 bên cầu, mỗi bên dài hơn 433m. Đèn led dạng dây bố trí theo cả chiều đứng và chiều ngang, sử dụng điện áp thấp 12-24V để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, hệ thống lưới thép an toàn sẽ được lắp tại các nhịp cầu nhằm tăng cường bảo vệ, hạn chế nguy cơ rơi vật thể xuống phía dưới. Phương án thi công cũng được tính toán để thuận tiện cho công tác kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng trong quá trình khai thác.

Cơ quan quản lý yêu cầu việc lắp đặt phải bảo đảm không ảnh hưởng đến khả năng chịu lực và sự ổn định của cầu.

Cầu Bến Thủy 1 sẽ được lắp lưới thép an toàn (Ảnh: Dương Nguyên).

Hệ thống đèn không được gây chói hoặc tạo hiệu ứng nhấp nháy, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Cầu Bến Thủy 1, bắc qua sông Lam, là công trình giao thông quan trọng trên tuyến quốc lộ 1A, kết nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cầu dài 630,5m, được đưa vào sử dụng từ năm 1990.

Những năm qua, khu vực này xuất hiện tình trạng một số người tìm đến nhảy cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế đó, nhiều ý kiến đề xuất lắp đặt hệ thống bảo vệ để phòng ngừa, ngăn chặn.