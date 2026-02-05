Người đàn ông chặt hoa mai anh đào bỏ lên ô tô chở đi ở Đà Lạt

Ngày 5/2, một số người dân sinh sống trên đường Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bất ngờ trước cảnh một người đàn ông chặt cành hoa mai anh đào rồi mang lên ô tô.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực Nhà ở công vụ tỉnh Lâm Đồng, số 1 Quang Trung. Thời gian này, người đàn ông (chưa rõ lai lịch) vào khuôn viên nhà công vụ rồi cùng người khác chặt cành hoa mai anh đào, mang ra ngoài.

Người đàn ông chặt cành mai anh đào ở Đà Lạt (Ảnh: Xuân Sơn).

Người này sau đó đưa cành hoa lên ô tô khách biển số 79H-088.63 rồi điều khiển phương tiện, rời khỏi khu vực. Vụ việc khiến một số cư dân địa phương bức xúc, quay lại hình ảnh, gửi cơ quan chức năng.

Hiện, vụ việc được chính quyền địa phương ghi nhận, xác minh và xử lý.

Ở Đà Lạt, hoa mai anh đào được chính quyền địa phương, người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ nhằm tạo cảnh quan cho phố núi. Hoa mai anh đào được cộng đồng chung tay gìn giữ, phát triển để tăng giá trị văn hóa, du lịch cho “xứ sở sương mù”.

Du khách chụp hình bên hoa mai anh đào ở bờ hồ Xuân Hương (Ảnh: Minh Hậu).

Vừa qua, để tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026 với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật. Đặc biệt, cơ quan chức năng phối hợp cùng các đơn vị, người dân, doanh nghiệp, phát động chương trình trồng thêm mai anh đào để tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Được biết, hiện nay, vùng đô thị Đà Lạt đã hình thành công viên, tuyến phố mai anh đào như công viên Xuân Hương, phố Trần Quốc Toản (quanh bờ hồ Xuân Hương), Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Đại Hành… Từ giữa tháng 1 đến nay, mai anh đào tại các tuyến phố trung tâm nở lần lượt, tạo cảnh sắc lãng mạn, hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Đà Lạt.