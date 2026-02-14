Người đàn ông bị phạt 400 triệu đồng vì khai thác quặng sắt trái phép

Công an xã Minh Hòa (Phú Thọ) phối hợp với chính quyền địa phương mới đây phát hiện ông Đinh Trọng Quí (sinh năm 1979, khu 6, xã Minh Hòa) có hành vi khai thác quặng sắt khi không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Lực lượng chức năng xác định ông Quí sử dụng máy xúc cùng các phương tiện cơ giới để khai thác, vận chuyển trái phép 68m³ quặng sắt tại khu 4, xã Minh Hòa. Toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm đã bị lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định.

Căn cứ quy định hiện hành, Trưởng Công an xã Minh Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đinh Trọng Quí với số tiền 400 triệu đồng.

Ông Đinh Trọng Quí bị xử phạt 400 triệu đồng vì khai thác quặng sắt trái phép ở khu 4, xã Minh Hòa (Ảnh: Đăng Anh).

Đồng thời, công an áp dụng hình thức tịch thu toàn bộ khoáng sản chưa tiêu thụ, buộc ông Quí nộp lại số tiền tương đương giá trị phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Người đàn ông này cũng phải thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác quặng sắt.

Công an nhấn mạnh hành vi khai thác khoáng sản trái phép không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Việc xử lý nghiêm trường hợp trên nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, theo công an.