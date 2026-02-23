Người dân nô nức đi xem "vua" xuống ruộng đi cày đầu năm

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, tái hiện nghi thức vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi cày ruộng để khuyến khích phát triển nông nghiệp, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu.

Lễ hội được phục dựng quy mô lớn từ năm 2009, đến nay lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã trở thành điểm nhấn văn hóa mỗi dịp đầu năm mới.

Màn múa trống khai hội của người dân địa phương trong lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2026 (Ảnh: Đức Văn).

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân, du khách đã đến cánh đồng Đọi Sơn, phường Tiên Sơn, nơi tổ chức lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2026, để xem hình ảnh một bô lão tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành xuống ruộng đi cày.

Trong phần lễ, một lão nông được tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó lão nông này sẽ đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày 3 sá, theo sau vua sẽ là đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc.

Một lão nông trong vai vua Lê Đại Hành, xuống ruộng đi cày 3 sá, theo sau vua sẽ là đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc (Ảnh: Đức Văn).

Sau khi vua xuống ruộng đi cày xong, các vị lãnh đạo địa phương và các lão nông sẽ xuống cày 9 sá.

Theo sử sách, vào mùa Xuân năm Đinh Hợi, niên hiệu Thiên Phúc thứ 7 (tức năm 987), vua Lê Đại Hành, người vốn coi trọng nông nghiệp, đã về vùng đất núi Đọi sông Châu khởi xướng và đích thân cầm cày trong lễ xuống đồng đầu năm. Được lưu truyền từ đó đến nay, lễ hội Tịch điền mang ý nghĩa nhân văn, khuyến khích nhân dân lao động, sản xuất.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình tham gia nghi thức cày ruộng trong lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2026 (Ảnh: Đức Văn).

Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục được các triều đại về sau thực hiện một cách trang trọng, thành kính. Lễ hội đã ăn sâu vào tâm linh người dân, trở thành một di sản, một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo mỗi dịp đầu Xuân mới.

Lễ hội đã tái hiện lại truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp. Không chỉ cầu mong cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn còn hướng đến khơi dậy tình cảm gắn bó, tình yêu lao động của người dân với mảnh đất quê hương và giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Phần lễ Tịch điền có các nghi thức như: cáo yết, rước nước, cầu an, rước linh vị vua Lê Đại Hành, dâng hương Thần Nông và nghi lễ cày Tịch Điền, kết hợp trống khai hội, múa Rồng - múa Lân.

Người dân, du khách thập phương đến xem "vua" đi cày đầu năm ở lễ hội Tịch Điền (Ảnh: Đức Văn).

Ngoài các nghi lễ được tổ chức thành kính, trang trọng, trong lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian, hội thi cày giỏi, thi làm bánh dày, vẽ và trang trí trâu, trưng bày sản phẩm nông nghiệp... tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân.

Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 21/2 đến ngày 23/2 (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Tết).