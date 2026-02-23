Dẹp sạch tàu du lịch "nhiều không" trên hồ Hòa Bình

Xử nghiêm tàu "nhiều không"

Ngày 23/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc, đơn vị cùng công an các xã đã triển khai triệt để phương án tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa lễ hội.

Đông đảo du khách đến các bến thuyền để tham quan hồ Hòa Bình, đi lễ đền Thác Bờ (Ảnh: Đức Hải).

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ tại khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình. Trong đó, tập trung tại cảng Thung Nai, cảng Bích Hạ, khu vực đền Thác Bờ và các tuyến đường dẫn vào bến.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp chính quyền địa phương, ban quản lý cảng, bến, vận động chủ phương tiện và người điều khiển chấp hành nghiêm quy định, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.

Các tổ công tác đã tập trung xử lý các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn như: Phương tiện không đăng ký, đăng kiểm; thiếu thiết bị an toàn, áo phao cứu sinh; chở quá số người quy định; không có chứng chỉ chuyên môn; không lập danh sách hành khách…

Trong hai ngày 20 và 21/2, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 19 trường hợp vi phạm, tạm giữ 6 phương tiện; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 174 triệu đồng.

Cụ thể, hai trường hợp sử dụng phương tiện không đủ điều kiện hoạt động; 17 trường hợp không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 3 trường hợp không có chứng chỉ chuyên môn; 7 trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện; 1 trường hợp biển kiểm soát bị che khuất.

Thượng tá Ngô Tuấn Dũng, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết phương án bảo đảm TTATGT mùa lễ hội được đơn vị triển khai từ 19/2 đến hết 29/4. Trong thời gian này, các tổ công tác đường thủy duy trì tuần tra lưu động giữa các bến cảng trên lòng hồ Hòa Bình, đặc biệt là khu vực đền Thác Bờ; kiên quyết đình chỉ hoạt động, không cho xuất bến đối với phương tiện không đủ điều kiện.

Cũng theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”, góp phần siết chặt kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của chủ phương tiện và người điều khiển.

Tính mạng du khách là trên hết

Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ chia sẻ thêm, quan điểm của đơn vị và cơ quan chức năng của tỉnh là không vì áp lực phục vụ du khách mà buông lỏng quản lý. An toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và du khách là trên hết.

Các tàu thuyền không đủ điều kiện, không được phép tham gia vận tải khách (Ảnh: Đức Hải).

Ghi nhận của phóng viên, khu vực lòng hồ thủy điện Hòa Bình (sông Đà), tỉnh Phú Thọ (tỉnh Hòa Bình cũ) những ngày đầu năm luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du xuân, vãn cảnh và đi lễ đền Thác Bờ.

Những năm trước, số lượng tàu thuyền chở khách trên lòng hồ hoạt động nhộn nhịp, bất chấp các quy định của pháp luật, không đảm bảo an toàn cho du khách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Thời gian gần đây, nhất là vào dịp lễ, Tết, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc siết chặt hoạt động của các tàu thuyền để đảm bảo an toàn. Theo đó, các phương tiện đường thủy chở khách được kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không để tàu thuyền không đủ điều kiện hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Công ty xây dựng và vận tải Hòa Bình (quản lý Cảng Bích Hạ), cho biết, từ mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến bến cảng nhưng nhiều người phải quay về vì không có phương tiện vận tải khách. Nguyên nhân là do nhiều tàu thuyền không đủ điều kiện hoạt động nên không được cấp lệnh xuất bến.

Theo ông Thành, việc không cấp lệnh, không cho xuất bến đối với tàu thuyền vi phạm là giải pháp bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách. “Chúng tôi xác định an toàn là trên hết. Phương tiện không đủ đăng ký, đăng kiểm; thiếu thiết bị cứu sinh; không bảo đảm điều kiện kỹ thuật thì kiên quyết không cho hoạt động”, ông Thành nói.

Ban Quản lý Cảng Bích Hạ cho hay, hiện trên địa bàn có hơn 40 tàu thuyền đủ điều kiện hoạt động vận tải khách thuộc 3 đơn vị. Các tàu thuyền này được niêm yết công khai để người dân biết và lựa chọn.

Ông Thế Anh, Trưởng Đại diện Cảng vụ Hòa Bình (Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2) cho biết, khác với mọi năm, năm 2026, cảng vụ phối hợp cùng lực lượng công an quản lý ngay từ bến cảng. Nếu tàu thuyền không đủ điều kiện sẽ không được phép rời cảng.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu chở khách trên lòng hồ Hòa Bình để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách (Ảnh: Thanh Bình).

Cùng với việc siết chặt quản lý tàu chở khách dưới lòng hồ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ và công an các xã cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn vào cảng, đặc biệt là đường 435 và khu vực Cảng Thung Nai, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.