Người dân phấn khởi lưu thông dịp Tết khi cầu cống Lèn được tháo rào chắn

Sau thời gian chờ đợi, vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân 2 xã Nga Sơn và Vạn Lộc (Thanh Hóa) phấn khởi khi cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn chính thức được thông xe, không còn rào chắn.

Anh Nguyễn Văn Phương (36 tuổi), người dân xã Vạn Lộc, chia sẻ: “Cây cầu được tháo rào chắn, thông xe đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến chúng tôi rất vui mừng. Những ngày qua, việc thăm họ hàng, du xuân trở nên thuận tiện hơn, không còn phải đi đò như trước”.

Cầu cống Lèn đã được tháo rào chắn (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, việc mở rào chắn và cho thông xe không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, mà còn để chuẩn bị vận hành dự án cống ngăn mặn vào đầu năm.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn là một phần của dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An)”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) làm chủ đầu tư, với tổng mức khoảng 800 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2021.

Người dân lưu thông qua cầu dịp Tết (Ảnh: Thanh Tùng).

Tiểu dự án gồm nhiều hạng mục, trong đó có 3 hạng mục trọng tâm là cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu giao thông bắc qua sông Lèn tại khu vực tiếp giáp giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn (Thanh Hóa). Sau nhiều năm thi công, dự án đã hoàn thiện và chờ ngày khánh thành, đưa vào sử dụng.

Trong đó có hạng mục cầu dài 405m, rộng 7,5m bắc qua sông Lèn. Cây cầu được kỳ vọng giúp người dân hai bên bờ sông đi lại thuận tiện hơn, thay vì phải di chuyển bằng thuyền như trước đây. Tuy nhiên, cầu xây xong chủ đầu tư dựng rào chắn ở hai đầu, hằng ngày người dân vẫn phải tốn chi phí đi đò qua sông.

Chủ đầu tư dự án treo biển cảnh báo quanh dự án (Ảnh: Thanh Tùng).

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự kiến đến tháng 6 dự án mới được bàn giao và đưa vào sử dụng. Nguyên nhân chậm trễ là do dự án cần trải qua giai đoạn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật quản lý và vận hành, với thời gian dự kiến 1-2 tuần, theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.