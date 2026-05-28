Người dân kiến nghị kiểm tra giếng phun khí, nước như vòi rồng ở Gia Lai

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Đảo, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hưng Tiến, xã Chư Prông, Gia Lai, cho biết trên địa bàn thôn đã ghi nhận 2 giếng gặp trường hợp phun cột khí và nước trong quá trình khoan lấy nước tưới cà phê.

Ban quản lý thôn đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế khoan giếng quanh khu vực xảy ra hiện tượng trên. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp lén lút đưa máy móc vào khoan giếng để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Giếng khoan của nhà ông Lăng thời điểm bắt đầu phun như vòi rồng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Đảo, người dân nghe thông tin nhiều khu vực nương rẫy ở thôn Hưng Tiến nằm trên các vết đứt gãy địa chất nên khi khoan giếng có thể sẽ gặp hiện tượng nêu trên. Nếu khoan trúng vị trí có khí phun lên mặt đất cũng gây tốn kém chi phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

"Bà con mong muốn các cơ quan chức năng, ngành chuyên môn sớm vào cuộc khảo sát, đánh giá rõ nguyên nhân và đưa ra những hướng dẫn cụ thể về các vị trí được khoan để lấy nước sản xuất nông nghiệp”, ông Đảo nói.

Người dân kiến nghị cơ quan chức năng đánh giá để hướng dẫn việc khoan giếng an toàn (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước việc nhiều năm qua liên tiếp ghi nhận tình trạng giếng khoan phun khí và nước, UBND xã Chư Prông đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai để đề xuất việc kiểm tra, có hướng dẫn tận thu khoáng sản.

Theo báo cáo từ UBND xã Chư Prông, đến nay, địa phương ghi nhận 3 trường hợp của 3 hộ dân khoan giếng lấy nước tưới cây công nghiệp nhưng xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước. Chính quyền đã tuyên truyền người dân thực hiện trám lấp nhằm bảo vệ nguồn khoáng sản khi chưa được khai thác.

Qua thực tế kiểm tra, hiện đã có 2 giếng không còn hiện tượng phun khí và nước. Riêng giếng của hộ ông N.A.K. (trú tại phường Pleiku, Gia Lai) dù đã được trám lấp nhưng do áp lực khí lớn nên vẫn phun ra cột khí và nước.

Ông K. đã được áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng chưa thể đóng van hoặc trám lấp hoàn toàn do áp lực khí còn lớn. Để tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản, địa phương đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai hướng dẫn, tham mưu UBND tỉnh Gia Lai có phương án thu hồi, quản lý nguồn tài nguyên này.

Đến nay còn một giếng nước được khoan từ năm 2024 còn xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại diện Phòng Kinh tế xã Chư Prông cho biết khí phun từ giếng khoan được xác định thuộc danh mục khoáng sản. Vì vậy, các giếng xuất hiện hiện tượng này đều được địa phương tuyên truyền bịt kín nhằm tránh thất thoát tài nguyên quốc gia.

Theo đại diện Phòng Kinh tế xã Chư Prông, đơn vị cũng khuyến cáo người dân hạn chế khoan giếng dọc tuyến nối các vị trí từng xảy ra sự cố vì có khả năng là khu vực tồn tại đứt gãy địa chất. Tuy nhiên, do thiếu chuyên môn và thiết bị khảo sát, địa phương đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai kiến nghị cơ quan chức năng về kiểm tra, đưa ra cảnh báo cụ thể hơn cho người dân.

Như Dân trí thông tin ngày 18/4, ông Lê Danh Lăng (trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để phục vụ tưới cho 1,8ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, cao gần 15m.

Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, không ít người ví giếng khoan phun cột khí và nước với áp lực mạnh như vòi rồng. Sau hơn 20 ngày liên tục phun cột khí và nước, giếng khoan của ông Lăng ở Gia Lai bất ngờ dừng hoạt động. Địa phương nhận định có thể do biến đổi địa chất hoặc sụt lún dưới lòng đất. Để đảm bảo an toàn, gia đình vẫn khóa van lại, đề phòng khi trời mưa, giếng tái diễn hiện tượng trên.

Năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m. Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên.

Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) đã bị bịt lại và không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.