Vụ giếng phun cột khí và nước như vòi rồng: Lo ngại khi tìm cách lấp

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Danh Lăng (trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) cho biết ông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng trồng tái canh hơn 1,8ha cà phê. Lo thiếu nước tưới vào mùa khô, ông thuê người khoan giếng ngay giữa vườn. Khi mũi khoan xuống độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, cao gần 15m.

Giếng nước của ông Lăng phun ra cột khí và nước cao (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Lăng, hiện tượng này không mang lại lợi ích mà còn ảnh hưởng đến cây trồng và gây ra tiếng ồn lớn do áp suất khí và nước phun ra. Để đảm bảo an toàn, gia đình đã dùng khoảng 10 tấn xi măng gia cố quanh miệng giếng và lắp thêm ống dẫn nhằm điều hướng dòng khí, nước phun lên cao.

“Tôi dự định nhờ cán bộ xã Chư Prông đến kiểm tra mức độ an toàn và đề xuất lắp van nhằm hạn chế khí và nước phun ra. Nếu bịt hẳn lại, với áp suất như vậy, tôi lo tầng đất phía dưới sẽ bị ảnh hưởng”, ông Lăng nói.

Cách vườn ông Lăng khoảng 500m là giếng khoan của ông N.H.K. (trú tại phường Pleiku, Gia Lai), nơi cũng xuất hiện cột khí và nước từ tháng 12/2024 đến nay.

Ông K. cho biết ông mua khu vườn để sản xuất nông nghiệp nhưng do giếng khoan gặp hiện tượng lạ nên gia đình nhiều lần tìm cách lấp lại. Đầu năm 2025, ông lắp hệ thống van và thử khóa dòng khí, nước khoảng 2 ngày. Khi mở ra kiểm tra, áp lực mạnh hơn trước, cuốn theo đất đá từ lòng đất phun lên rất cao.

Theo ông K., giữa năm 2025, gia đình tiếp tục khóa van khoảng 2 tuần để ngăn dòng khí và nước. Trong thời gian này, ông nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ lòng đất. Sau đó, ông mở van trở lại, bùn đất cùng dòng khí, nước tiếp tục phun mạnh lên.

Ông K. lắp van nhằm giảm tiếng ồn và lượng khí thoát ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Nhiều hộ dân xung quanh phản ánh nước phun ra từ giếng khoan này gây úng cà phê và tiếng ồn lớn. Do vậy, tôi đã xây tường bao quanh và khóa khoảng 50% van để giảm áp lực”, ông K. cho biết thêm.

Trước đó, tháng 7/2024, tại vườn của ông Đàm Xuân Hòa ở xã Ia Kly, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông), xảy ra hiện tượng dòng khí và nước phun mạnh khỏi mặt đất, tạo thành cột cao hàng chục mét từ giếng khoan.

Sau đó, ông Hòa đã cho nhồi gần 40m trụ bê tông xuống lòng giếng để gia cố. Đồng thời, gia đình lắp thêm đường ống sắt cùng hệ thống van khóa nhằm ngăn dòng khí và nước tiếp tục phun lên. Đến nay, ông Hòa vẫn không dám mở lại van khóa do lo ngại mất an toàn. Việc sản xuất nông nghiệp cũng bị bỏ dở vì thiếu nguồn nước tưới vào mùa khô.

Sau nhiều năm khóa van, ông Hòa không dám mở vì lo sợ khí và nước có thể phun ra (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, cho biết địa phương đã cử cán bộ chuyên môn thường xuyên tuyên truyền người dân cắm các biển cảnh báo, không lại gần giếng nước này.

Theo ông Toàn, do xã không có máy móc, chuyên môn nên đang chờ đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào khảo sát để xác định đây có phải là một mỏ tài nguyên, đánh giá trữ lượng, hình thức khai thác.

“Trong trường hợp không đủ điều kiện khai thác, việc trám lấp cũng phải được tính toán rất kỹ. Nếu việc lấp không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến nguy cơ phát nổ do áp suất khí phun ra rất lớn”, ông Toàn nói.

Như Dân trí thông tin ngày 18/4, gia đình ông Lăng (xã Chư Prông) thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông). Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, tạo thành cột cao gần 15m. Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, không ít người ví giếng khoan phun cột khí và nước với áp lực mạnh như vòi rồng.

Năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m. Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên.

Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) đã bị bịt lại và không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) đã giảm áp suất đáng kể.