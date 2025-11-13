Người dân giao nộp cá sấu nặng 37kg cho đồn biên phòng ở Tây Ninh

Ngày 13/11, Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể cá sấu nặng 37kg do người dân địa phương giao nộp.

Khoảng 21h50 ngày 12/11, anh Nguyễn Văn Chuyển (30 tuổi, ngụ xã Hưng Điền) đang đánh bắt cá trên sông Cái Cỏ, đoạn giáp ranh biên giới Campuchia, phát hiện một con vật quẫy mạnh trong lưới.

Con cá sấu được anh Chuyển bắt giữ (Ảnh: H.M.).

Anh Chuyển dùng dụng cụ chuyên dụng để bắt và nhận ra đó là một con cá sấu trưởng thành, thân dài, nặng khoảng 37kg.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh đã mang cá sấu đến giao nộp cho Đồn Biên phòng Sông Trăng. Lực lượng biên phòng sau đó tiếp nhận, khóa mỏ và cố định bốn chân để đảm bảo an toàn, đồng thời bảo quản và làm thủ tục bàn giao cho cơ quan bảo tồn chuyên trách theo quy định.

Đồn Biên phòng Sông Trăng đánh giá hành động của anh Nguyễn Văn Chuyển thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần hợp tác với lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, nhất là tại khu vực biên giới.

Hiện cá thể cá sấu được chăm sóc, chờ bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền để bảo tồn và nghiên cứu.