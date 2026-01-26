Người dân đặc khu Kiên Hải kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo đột phá phát triển

Trong những ngày qua, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ của cờ hoa và băng rôn khẩu hiệu chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Giữa sóng nước mênh mông, niềm vui từ đất liền đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng hòn đảo xa, thắp lên niềm tin và kỳ vọng lớn lao trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đầu sóng ngọn gió, về một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Một góc Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải (Ảnh: Văn Vũ).

Chia sẻ về tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương trước và sau thành công rực rỡ Đại hội Đảng lần thứ XIV, Thượng tá Đặng Công Thức, Trưởng Công an đặc khu Kiên Hải, cho biết:

“Người dân ở trên các đảo của đặc khu rất quan tâm đến Đại hội Đảng lần thứ XIV và bày tỏ sự tin tưởng vào những quyết sách quan trọng được thông qua. Bà con kỳ vọng Đảng tiếp tục có các chủ trương phù hợp, quan tâm hơn nữa đến vùng biển, đảo, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm bám đảo, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Lực lượng công an xã chúng tôi luôn xác định rõ trách nhiệm của mình là giữ vững an ninh trật tự, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân”.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm của Nhà nước, đời sống kinh tế - xã hội ở Kiên Hải đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư, điều kiện sinh hoạt của người dân ngày càng được cải thiện. Song song với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, bám biển, bám đảo.

Cập bến vào bờ sau những ngày đánh bắt vất vả, gần một tuần qua, ngày nào anh Trần Văn Lúa, ngư dân ở đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang cũng theo dõi sát diễn biến của đại hội.

Anh chia sẻ: “Kết quả Đại hội đúng như mong đợi của chúng tôi, chúng tôi là ngư dân nên không mong gì hơn Đảng tiếp tục có những chủ trương, quan tâm hơn nữa đến đời sống, sinh kế của bà con ngư dân, để chúng tôi yên tâm vươn khơi, bám biển lâu dài”.

Anh Trần Văn Lúa, ngư dân ở đặc khu Kiên Hải, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Huỳnh Như).

Ông Phan Thanh Sơn, Trưởng ấp I, đặc khu Kiên Hải, phấn khởi cho biết sự đồng tình rất lớn với 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 nội dung xuyên suốt, 3 đột phá chiến lược, tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện Đại hội XIV “lấy dân là gốc”.

Theo ông Sơn, Đại hội Đảng lần này đã mở ra một kỳ vọng mới cho những người dân biển đảo xa xôi vào một tương lai tươi sáng của đất nước, tương lai của sự bứt phá đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong 5 năm tới.

Ông Phan Thanh Sơn, Trưởng ấp I, đặc khu Kiên Hải, phấn khởi với kết quả và thành công của đại hội Đảng lần thứ XIV (Ảnh: Văn Vũ).

“Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân xứ đảo như chúng tôi đã được tiếp cận dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi mong là Đảng sẽ có những quyết sách mới trong lĩnh vực này để tăng cường y tế dự phòng và nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh ngay tại cơ sở, giúp người dân miền biển đảo được chăm sóc sức khỏe kịp thời”, anh Nguyễn Hoàng Thi ở đặc khu Kiên Hải bày tỏ.

Anh Nguyễn Hoàng Thi dõi theo Đại hội từ những ngày đầu tiên (Ảnh: Huỳnh Như).

Niềm tin của người dân đảo xa vào kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIV còn thể hiện qua tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân tích cực phối hợp với lực lượng Công an tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động cung cấp thông tin, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Đại hội Đảng lần thứ XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Với lực lượng công an và người dân đảo xa, Đại hội là niềm tin, là động lực tinh thần to lớn để tiếp tục vượt qua khó khăn, chung sức, đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước xây dựng quê hương, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.