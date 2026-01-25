Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắn

Tiến sỹ Petr Tsvetov trao đổi với phóng viên TTXVN tại Nga (Ảnh: Trần Hải/TTXVN).

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga nhân Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà báo quốc tế, Tiến sỹ Lịch sử, Phó Giáo sư Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Petr Tsvetov nhận định, các kỳ Đại hội gần đây cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều chỉnh chính sách một cách khoa học, nhất quán vì mục tiêu phát triển lấy con người làm trung tâm.

Là người có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam và từng là đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây, ông Tsvetov cho rằng Đại hội Đảng ở Việt Nam không chỉ là sự kiện quan trọng trong lịch sử của Đảng, mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống chính trị-xã hội của cả đất nước.

Những vấn đề được thảo luận, các quyết sách được thông qua cùng các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đặt ra tại mỗi kỳ Đại hội đều có tác động sâu rộng và lâu dài.

Theo ông, trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều kỳ Đại hội đã trở thành những dấu mốc quan trọng. Từ Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản năm 1930, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, đến Đại hội III năm 1960 với quyết sách tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Đặc biệt, Đại hội VI năm 1986 là một bước ngoặt lịch sử, mở ra công cuộc Đổi mới, trong bối cảnh Việt Nam chưa có đầy đủ điều kiện vật chất để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Việc Đảng nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân và mở rộng quan hệ với thế giới khi đó được đánh giá là quyết sách đúng đắn. Thực tiễn 40 năm Đổi mới đã chứng minh lựa chọn này hoàn toàn phù hợp.

Đánh giá về Đại hội XIV, Phó Giáo sư Tsvetov cho rằng đây không phải là Đại hội mang tính bước ngoặt như Đại hội VI, song đã thể hiện rõ sự điều chỉnh chính sách linh hoạt, kịp thời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính nhờ những điều chỉnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo trong các giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước. Từ góc độ này, ông nhận định một kỷ nguyên phát triển mới đang được mở ra sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo ông, điểm xuyên suốt trong các nghị quyết gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam là đặt con người vào vị trí trung tâm của phát triển. Không phải chỉ là tăng trưởng GDP, mở rộng thương mại quốc tế hay xây dựng lực lượng quân sự hiện đại, mà trước hết là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đời sống hạnh phúc, được đáp ứng các nhu cầu cơ bản, có tri thức khoa học hiện đại, bản sắc văn hóa và mức độ tham gia nhất định vào quản lý xã hội.

Các điều kiện, trong đó có điều kiện kỹ thuật và thể chế, đang được tạo dựng để hướng tới một xã hội không nghèo đói, không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Tsvetov nhấn mạnh, bất kể khác biệt về hệ tư tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công bằng, nơi lợi ích của mọi tầng lớp đều được tính đến, mọi người đều có cơ hội phát triển và làm giàu trong khuôn khổ pháp luật.

Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và đang chứng minh lựa chọn đó là đúng đắn.

Theo ông, kinh nghiệm và thực tiễn phát triển của Việt Nam không chỉ có ý nghĩa trong nước, mà còn đóng góp quan trọng cho lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên thế giới, trở thành một ví dụ tham khảo có giá trị đối với các quốc gia mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ và phát triển bền vững.