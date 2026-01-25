Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam khẳng định kỷ nguyên phát triển tự cường

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội (Ảnh: TTXVN).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa trọng đại trên con đường phát triển của đất nước Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển theo phương châm “tự lực, tự tin, tự cường và tự hào dân tộc”.

Đó là nhận định của Thạc sỹ Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á - Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế Campuchia (IRIC), Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), đồng thời là Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tại Việt Nam (CAVA) trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh.

Thạc sỹ Uch Leang nhấn mạnh Đại hội XIV đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

Khẳng định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trọng đại đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là cơ hội lớn của cả dân tộc Việt Nam, chuyên gia người Campuchia nêu rõ: “Đại hội lần này được xem là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trên con đường phát triển của đất nước Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển theo phương châm "tự lực, tự tin, tự cường và tự hào dân tộc"".

Chủ tịch CAVA Uch Leang cho biết Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn và khó lường. Sau 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới từ Đại hội VI năm 1986 đến nay, Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng chính trị - kinh tế vững chắc, vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế được nâng lên một tầm cao mới.

Do đó, Đại hội lần này có nhiệm vụ xác định tầm nhìn, đưa ra những quyết sách quan trọng để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo người đứng đầu CAVA, các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được gần 14 triệu lượt ý kiến đóng góp từ nhân dân và công chúng Việt Nam nói chung, trong đó có hơn 1.300 ý kiến từ cộng đồng người Việt Nam trên khắp thế giới. Điều đó cho thấy sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân, trong việc kiên định theo đuổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa kiểu Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự thảo văn kiện Đại hội XIV cũng ghi nhận sự bổ sung lý luận về đường lối đổi mới, trên cơ sở vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh: “Điều đó cho thấy lý luận về đường lối đổi mới là bộ phận cấu thành quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thạc sỹ Uch Leang đánh giá dự thảo văn kiện Đại hội lần này đã xác định rõ mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Việt Nam, dựa trên ba trụ cột cơ bản, theo phương châm gắn với các phạm trù về “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa” và “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyên gia RAC nêu quan điểm: “Đây là sự kết hợp sáng tạo giữa lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn Việt Nam. Việt Nam đã xây dựng một mô hình phát triển kinh tế tích hợp, trong đó cơ chế kinh tế thị trường hiện đại vận hành theo quy luật cung cầu và cạnh tranh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự điều hành, quản lý của nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo”.

Từ góc tiếp cận đó, chuyên gia Uch Leang nhận định mô hình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kiểu Việt Nam vừa giúp nền kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững, vừa đảm bảo công bằng xã hội, người dân có cuộc sống khá giả, đất nước vững mạnh, kiên định với mục tiêu phát triển công bằng, dân chủ, văn minh.

Thông qua mô hình phát triển này, Việt Nam đã khắc họa hình ảnh về một đất nước thực sự thuộc về nhân dân, mọi quyền lực nhà nước được trao cho nhân dân thông qua các thể chế đại diện, được đảm bảo bởi đạo luật tối cao là Hiến pháp.

Thạc sỹ Uch Leang nêu rõ: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam kiên định với thể chế dân chủ do nhân dân làm chủ, quyền lực của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích phát triển của người dân”.

Trên tinh thần đó, văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định “bảo vệ môi trường” cùng với phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ “trung tâm”, trong khi vai trò của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đặt ngang hàng với lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trở thành những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Theo chuyên gia Uch Leang, quan điểm này cũng xác định “thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm, các thể chế khác là rất quan trọng”.

Qua đó, 3 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ trước đã được tái cấu trúc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, trong đó nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế để phát triển nhanh và bền vững, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ và đầu tư phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng số, năng lượng và đô thị xanh.

Chứng minh cho nhận định của mình về đường hướng và triển vọng phát triển của quốc gia láng giềng, ông Uch Leang dẫn số thống kê cho biết trong vài năm trở lại đây, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á với mức tăng trưởng đạt 5,05% trong năm 2023 và 7,09% trong năm 2024.

Riêng trong năm 2025 vừa qua, kinh tế Việt Nam đã bức tốc mạnh mẽ với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 8,02%.

Lưu ý có nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành kịp thời nhằm thúc đẩy kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, đạt từ 10% trở lên, Thạc sĩ Uch Leang tiếp tục dẫn phân tích của một số cơ quan truyền thông nước ngoài dự báo nếu kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng bình thường, trong năm 2026 và 2027, Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong ASEAN, sau Indonesia.

Từ góc nhìn trên, Thạc sỹ Uch Leang nhận định hành trình 4 thập kỷ qua cho thấy tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam không thể thiếu sự hỗ trợ, dẫn dắt của nhân tố và vai trò lãnh đạo chính trị, cụ thể là việc hoạch định sách lược, chủ trương, đường lối và định hướng phát triển mang tầm quốc gia của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện rõ từ Đại hội VI năm 1986 đến nay.

Ông nhấn mạnh: “Đặc biệt, những quyết sách đó được cân nhắc, xem xét, quyết định trên cơ sở tích hợp, tổng hòa giữa lý luận và thực tiễn Việt Nam”.