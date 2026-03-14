Ngư dân hoãn ra khơi, ở lại bờ chờ bầu cử chọn người xứng đáng

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3, cùng với sự vận động của cán bộ địa phương, nhiều ngư dân tại các địa phương ven biển tỉnh Gia Lai sắp xếp chuyến biển, kịp đưa tàu về bờ, thậm chí ở lại bờ để bỏ phiếu bầu cử.

Tại khu phố Thiện Chánh 2 (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) có hơn 2.200 cử tri, trong đó khoảng 80% sống bằng nghề khai thác hải sản. Từ trước ngày chuẩn bị cho bầu cử, danh sách đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa khu phố để người dân theo dõi, tìm hiểu.

Những chuyến tàu ngư dân tỉnh Gia Lai cập bờ chuẩn bị cho ngày hội non sông (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Trưởng khu phố Thiện Chánh 2, cho biết đã vận động bà con ngư dân sắp xếp công việc để tham gia bầu cử. Qua nắm bắt chỉ một số ít ở ngoài khơi từ sau Tết chưa về kịp, còn lại bà con hầu hết ở nhà. Bà con cử tri phấn khởi, chờ đến ngày mai (15/3) đi bầu, sau đó tiếp tục ra khơi đánh bắt.

Trở về sau chuyến biển sau Tết Nguyên đán, ngư dân Nguyễn Văn Trường (trú phường Hoài Nhơn Bắc) dự kiến tiếp tục ra khơi câu cá ngừ đại dương. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ khu phố tuyên truyền, anh quyết định ở lại bờ để tham gia bầu cử.

“Danh sách người ứng cử được niêm yết tại nhà văn hóa khu phố và phát trên đài truyền thanh phường, giúp cử tri theo dõi, tìm hiểu để lựa chọn những người xứng đáng để bầu”, ngư dân Tình nói.

Ngư dân tỉnh Gia Lai kỳ vọng vào những lá phiếu sẽ tìm ra những người đủ đức, đủ tài (Ảnh: Doãn Công).

Cùng quan điểm, ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (trú tại khu phố 6, phường Quy Nhơn) cũng kỳ vọng những đại biểu được chọn trong nhiệm kỳ tới thực sự là người có đủ đức, đủ tài để đưa địa phương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tại khu phố 6 (phường Quy Nhơn), nơi có gần 70 tàu cá với hơn 200 ngư dân thường xuyên đi khai thác hải sản dài ngày trên biển. Sau chuyến biển xuyên Tết trở về, cán bộ mặt trận của khu phố lại trực tiếp đến trực tiếp khu neo đậu tàu thuyền để thông tin cho bà con ngư dân thu xếp công việc để ở bờ tham gia bầu cử.

Bà Mai Thị Gái, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 6 (phường Quy Nhơn), cho biết ngoài vận động trực tiếp, khu phố còn tuyên truyền qua pano, áp phích tại các khu bầu cử, trục đường chính và khu neo đậu tàu thuyền. Nhờ đó, nhiều ngư dân đã chủ động ở lại bờ để tham gia bỏ phiếu ngày 15/3.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, địa phương có hơn 95.000 cử tri, trong đó nhiều người là ngư dân đi biển dài ngày. Phường đang vận động chủ tàu, thuyền trưởng tạo điều kiện để thuyền viên tham gia bầu cử, phấn đấu 100% cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Đối với ngư dân chưa kịp về bờ đã ủy quyền cho người nhà theo quy định.

Đường phố Quy Nhơn rợp cờ đỏ trước ngày bầu cử (Ảnh: Doãn Công).

Gia Lai có hơn 5.700 tàu cá với hàng chục nghìn ngư dân thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản trên các vùng biển. Để đảm bảo những cử tri thường xuyên xa nhà này nắm bắt đầy đủ thông tin về cuộc bầu cử, các địa phương ven biển của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với hoạt động vươn khơi bám biển của bà con ngư dân.