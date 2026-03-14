Hình ảnh về công tác chuẩn bị bầu cử ở Trường Sa

Sáng 14/3, Tổ bầu cử đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) đã tổ chức tổng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy Trưởng đảo Trường Sa, Tổ trưởng Tổ bầu cử đảo Trường Sa, quán triệt nội quy Phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử. Theo Tổ trưởng Tổ bầu cử đảo Trường Sa, dù cách trở địa lý và thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng ở đảo Trường Sa đã hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm thực hiện bầu cử đúng quy định.

Cổng vào khu vực bỏ phiếu số 14 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại đảo Trường Sa.

Cử tri ở đảo Trường Sa nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Khu vực viết phiếu bầu tại đảo Trường Sa được bố trí vách ngăn, bảo đảm nguyên tắc bầu cử kín.

Cán bộ, chiến sĩ tại đảo Trường Sa sử dụng xe đạp để tuyên truyền, cổ động phục vụ bầu cử.

Khu vực đóng dấu xác nhận “đã bỏ phiếu” tại đảo Trường Sa.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, 65/65 xã, phường, đặc khu đã niêm yết toàn bộ danh sách hơn 1,6 triệu cử tri theo luật định. Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử. Hiện nay, tại Khánh Hòa đã có hai nơi tổ chức bầu cử sớm gồm Lữ đoàn Đặc công nước 5 (đóng tại Ninh Thuận (cũ) và 20 điểm bỏ phiếu ở đặc khu Trường Sa (riêng đảo Trường Sa Lớn sẽ tổ chức bầu cử đúng ngày 15/3). Việc tổ chức bầu cử sớm tại các đơn vị này nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với điều kiện công tác, nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân đội.

