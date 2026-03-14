Lễ chào cờ trước ngày bầu cử dưới Kỳ đài Hiền Lương

Sáng 14/3, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị diễn ra buổi sinh hoạt tư tưởng dưới cờ Tổ quốc với chủ đề “Chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, dưới Kỳ đài Hiền Lương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đại biểu, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" hào hùng.

Các đại biểu tham gia Lễ chào cờ tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Đức Việt).

Trước lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị nguyện phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương ở tỉnh Quảng Trị cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 theo kế hoạch đề ra.

Kỳ đài Hiền Lương, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Nhật Anh).

Đảng ủy, chính quyền xã, phường, đặc khu đã chủ động thành lập tổ chức phụ trách bầu cử, triển khai niêm yết danh sách cử tri và người ứng cử đúng quy định.

Công tác tuyên truyền cũng được tỉnh Quảng Trị thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, từ hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến các buổi sinh hoạt lồng ghép, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.