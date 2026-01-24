Ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng đã được di dời

Ngôi mộ tổ của dòng họ P.K. cùng 4 ngôi mộ khác trong phạm vi dự án khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây (Hải Phòng) đã được các gia đình phối hợp di dời vào nghĩa trang nhân dân của xã theo đúng quy định.

Ngày 24/1, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết, việc di dời được thực hiện sau quá trình vận động, tuyên truyền và nhận được sự đồng thuận của các gia đình có mộ phần bị ảnh hưởng.

Trước đó, các ngôi mộ nằm án ngữ giữa trục đường nội khu của dự án, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và việc triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Hà Tây được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1941 ngày 22/4/2020; phê duyệt đầu tư tại các Quyết định số 3171 ngày 30/6/2021 và số 1460 ngày 22/4/2024, với tổng diện tích hơn 23.000m2.

Tuy nhiên, 417m2 đất trong dự án chưa thể hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng và giao đất do vướng 5 ngôi mộ chưa được di dời.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Đảng ủy, UBND xã Hà Tây xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vận động các dòng họ, gia đình chấp hành chủ trương di dời.

Lãnh đạo xã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời giải thích ý nghĩa của dự án và cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi trong quá trình di dời.

Nhờ cách làm kiên trì, linh hoạt và sự đồng thuận của các gia đình, toàn bộ 5 ngôi mộ đã được di dời, tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai.

Ngay sau đó, UBND xã Hà Tây phối hợp với đơn vị thi công hoàn thiện đoạn đường, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.