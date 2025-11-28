Chưa di dời ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng

Liên quan đến sự việc một ngôi mộ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Hà Tây cho biết, đến thời điểm này ngôi mộ vẫn chưa được di dời đi nơi khác.

Nói lý do tiến độ di dời chậm, vị lãnh đạo xã cho hay, trong dòng họ có ngôi mộ tổ nói trên vẫn có ý kiến chưa đồng thuận, mặc dù thời gian qua chính quyền xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực tuyên truyền, vận động.

Ngôi mộ của dòng họ P.K. án ngữ giữa đường và 4 ngôi mộ bên cạnh (bìa phải) tại dự án khu dân cư mới ở xã Hà Tây, Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động gia đình để có sự đồng thuận và thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật. Xã đang lên phương án bồi thường cho việc di dời những ngôi mộ này", vị lãnh đạo xã Hà Tây nói.

Trước đó, ngay khi có thông tin về sự việc trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân đã giao xã Hà Tây dừng lưu thông tại đoạn đường có mộ án ngữ, thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn giao thông cho đến khi hạ tầng dự án được hoàn thiện.

Tại dự án trên, ngoài ngôi mộ án ngữ giữa đường của dòng họ P.K., còn có 4 ngôi mộ khác. Do đó, thành phố yêu cầu địa phương vận động người dân, tạo sự đồng thuận để di chuyển 5 ngôi mộ trong phạm vi dự án. Việc xây dựng trên diện tích đất chưa được chuyển mục đích sử dụng, chưa được giao đất phải được rà soát, xử lý theo quy định.

Dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng) có quy mô hơn 23.000m2, do UBND xã làm chủ đầu tư. Đến nay, còn 417m2 đất chưa được chuyển mục đích, trong đó có 5 ngôi mộ chưa di dời, gồm một ngôi án ngữ ngay trên tuyến đường.