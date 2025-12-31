Ngồi kín bờ hồ Gươm xí chỗ đẹp xem pháo hoa đón năm mới

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, trong đó có Chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới, diễn ra từ tối 31/1 đến rạng sáng 1/1/2026.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026, Công an Hà Nội tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông.

Theo đó, từ 13h ngày 31/12, tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; cấm xe khách, xe tải đi vào các tuyến phố Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.

Từ 18h ngày 31/12 đến rạng sáng 1/1/2026, cấm ô tô đi vào các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút giao Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, tổ chức và người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng.

Khi gặp các đoàn xe ưu tiên, xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội làm nhiệm vụ, các phương tiện phải nhường đường, đi sát lề đường bên phải và dừng hẳn để đoàn xe ưu tiên đi qua.