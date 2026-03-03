Nghìn người dâng lễ cầu an Rằm tháng Giêng tại chùa Bái Đính

Ngày 3/3 (tức 15 tháng Giêng), hơn 1.000 Tăng ni, Phật tử, người dân và du khách đã đổ về Điện Giáo Chủ, chùa Bái Đính (ngôi chùa lớn bậc nhất Việt Nam) tham dự lễ cầu an ngày Rằm tháng Giêng.

Ban tổ chức khóa lễ cho biết, Lễ cầu an Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên hoặc Tết Nguyên Tiêu, là ngày rằm lớn đầu tiên trong năm. Mọi người cùng nhau cầu bình an, may mắn và hanh thông cho năm mới Bính Ngọ 2026.

Lễ cầu an thu hút đông đảo Phật tử, người dân và du khách tham gia.

Chủ trì khoá lễ Thượng toạ Thích Minh Quang cùng Chư tôn đức Ban Nghi lễ chùa Bái Đính cùng các Tăng ni, Phật tử, người dân và du khách cùng dâng lễ, nguyện cầu quốc thái dân an, nhà nhà người người luôn bình an, hạnh phúc.

Buổi lễ được tổ chức với các nghi lễ tâm linh quan trọng như: Thỉnh Phật đại khoa, Tụng kinh cầu an, cúng Mông sơn thí thực.

Các nghi lễ được thực hiện long trọng, trang nghiêm với lòng thành kính.

Mọi người cùng nhau đọc kinh, nhất tâm cầu nguyện bình an cho gia đình, đất nước trong năm mới.

Chị Thu Hà, nhân viên chùa Bái Đính chia sẻ, khóa lễ cầu an được tổ chức hàng năm tại chùa Bái Đính. Đây là dịp để người dân và du khách hòa mình vào nghi lễ tôn giáo, dâng lòng thành kính trong ngày rằm đầu tiên của năm mới âm lịch.

Ảnh: Chùa Bái Đính cung cấp