Đông nghịt người khai hội xuân chùa Bái Đính “Linh thiêng trên miền đất cổ”

Lễ hội chùa Bái Đính Xuân Bính Ngọ 2026 được long trọng tổ chức với chủ đề “Linh thiêng trên miền đất cổ”, để cùng hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân và lan tỏa những giá trị văn hóa - lịch sử tốt đẹp của dân tộc cũng như Phật giáo Việt Nam.

Từ sáng sớm mùng 6 Tết, hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân địa phương, du khách thập phương đã đổ về ngôi chùa có lịch sử hơn 1.000 năm ở vùng đất Cố đô Hoa Lư để tham dự ngày hội lớn nhất trong năm.

Theo Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Bái Đính, ngày lễ khai hội không chỉ nhắc nhở chúng ta nhớ về các bậc tiền nhân khai quốc công thần mà còn cùng nhau cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân lạc nghiệp.

"Hội xuân Bái Đính là một lễ hội mang đậm bản sắc truyền thống, nơi hòa quyện giữa tín ngưỡng dân gian, phật giáo và văn hóa dân tộc. Mỗi mùa xuân về, hàng triệu phật tử và du khách lại tìm về nơi đây không chỉ để lễ phật, cầu an, cầu phúc, mà còn để được sống trong không gian văn hóa giàu bề dày lịch sử, để cảm nhận rõ hơn mạch nguồn dân tộc", Thượng tọa Thích Minh Quang chia sẻ.

Tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã đánh trống khai hội.

Lãnh đạo Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam dâng lục cúng, tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn trong lễ khai hội xuân Bái Đính.

Ban tổ chức lễ hội cho biết, nhiều năm qua, chùa Bái Đính trở thành nơi tổ chức nhiều sự kiện phật giáo, văn hóa lớn; là điểm hội tụ của Tăng Ni, tín đồ phật tử trong và ngoài nước; là nơi kết nối đạo với đời, lan tỏa tinh thần nhân văn, từ bi trí tuệ, đoàn kết hòa hợp và trách nhiệm đối với xã hội.

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, chùa Bái Đính đã đón hàng chục nghìn người về đây chiêm bái lễ phật, ngắm cảnh chùa. Tháng 10/2025, chùa Bái Đính được TripAdvisor bình chọn lọt vào top 10% điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Các phật tử vui mừng trong ngày đại lễ ở ngôi chùa lớn bậc nhất Việt Nam. Mọi người cùng nhất tâm cầu nguyện cho “Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc”.

Dòng người ùn ùn đổ về chùa Bái Đính, khắp nơi trong khuôn viên chùa đều đông nghịt người.

