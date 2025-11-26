Người dân, doanh nghiệp chịu thiệt hại do mưa lũ sẽ được khoanh nợ

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực (8, 9, 10, 11) triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại các địa phương chịu ảnh hưởng.

Công văn được đưa ra sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ; đồng thời tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ.

Nhà điều hành tiền tệ đề nghị các ngân hàng tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, tháng 11/2025 (bổ sung thêm các địa phương Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng).

Bên cạnh đó, các đơn vị chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại khu vực, tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

“Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý”, công văn nêu rõ.

Phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) bị ngập (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức tín dụng xây dựng các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn mặt bằng chung nhằm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp chịu thiệt hại bởi thiên tai.

Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, mức giảm lãi suất cho dư nợ hiện hữu từ 0,5% đến 2%/năm sẽ được áp dụng trong 3-6 tháng, tùy mức độ ảnh hưởng. Đồng thời, các ngân hàng được khuyến khích thiết kế khoản vay mới với lãi suất ưu đãi cho những lĩnh vực cần tái thiết cấp bách như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thương mại và dịch vụ địa phương.

Tại Đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước ngành ngân hàng ngày 24/11, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng thay mặt ngành ngân hàng đã trao số tiền 150 tỷ đồng, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ người dân các địa phương miền Trung - Tây Nguyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ.