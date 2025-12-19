Nghi cá hải tượng Amazon chết nổi trên hồ ở Đà Nẵng

Chiều 19/12, tại khu vực hồ Trước Đông, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng, người dân phát hiện 3 xác cá lạ, nghi là cá hải tượng long (hải tượng Amazon).

Trong đó, hai xác cá đã được người dân vớt lên và đưa đi, hiện trên mặt hồ còn một xác đang phân hủy, bốc mùi hôi.

Hai xác cá đã được người dân vớt lên và đưa đi (Ảnh: Tuy Nguyễn).

Theo hình ảnh do người dân ghi lại, hai con cá được vớt lên dài hơn 1m, trọng lượng hơn 20kg mỗi con.

Hai xác cá này được đưa lên khu vực đường Hoàng Văn Thái, cạnh hồ nước. Tại hiện trường vẫn để lại nhiều vảy cá rơi vãi trên mặt đường, có độ cứng tương tự vỏ sò.

Con cá còn lại nổi trên mặt hồ, được cho là đã chết 1-2 ngày trước, có mùi hôi và ruồi nhặng bâu quanh.

Tại hiện trường vẫn để lại nhiều vảy cá rơi vãi trên mặt đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bà Nà đã cử cán bộ đến hiện trường để ghi nhận, xác minh.

Cán bộ xã Bà Nà cho biết địa phương sẽ không vớt xác cá còn lại lên bờ mà để phân hủy tự nhiên dưới hồ, đồng thời tiếp tục theo dõi trong một đến 2 ngày tới để kịp thời phát hiện nếu xảy ra hiện tượng cá chết tương tự.

Một số người dân địa phương nhận định, các con cá này có thể do người từ nơi khác mang đến thả phóng sinh.

Trên mặt hồ còn một xác cá đang phân hủy, bốc mùi hôi (Ảnh: Hoài Sơn).

Hồ Trước Đông là hồ nước tự nhiên nằm dọc tuyến đường dẫn lên khu du lịch núi Bà Nà. Hồ có nhiều loài cá nước ngọt sinh sống và là địa điểm câu cá của nhiều cần thủ.

Theo tìm hiểu, cá hải tượng (tên khoa học Arapaima gigas) là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới, có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon (Nam Mỹ), không phải loài bản địa của Việt Nam.

Cá có thể đạt đến độ dài hơn 2m, thậm chí còn có những con dài hơn 2,5m với trọng lượng lên tới 100kg. Đây là loài động vật ngoại lai, có tập tính ăn tạp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái nếu được thả vào môi trường tự nhiên không phù hợp.