Thanh tra dự án New Danang City phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại

Ngày 6/10, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã thành lập tổ công tác nhằm giải quyết các tranh chấp kéo dài giữa Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh và khách hàng tại dự án New Danang City.

Tổ công tác gồm 8 thành viên, do ông Huỳnh Duy Phúc, Phó Chánh Thanh tra thành phố, làm tổ trưởng. Các thành viên còn lại là lãnh đạo và thanh tra viên từ các phòng thanh tra 3, 4, 5 và 6.

Do tranh chấp, dự án New Danang City đang bỏ hoang (Ảnh: Bình An).

Nhiệm vụ chính của tổ là tiếp công dân, xử lý đơn thư và thực hiện các nội dung liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. Mọi hoạt động sẽ được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh Thanh tra thành phố và tổ trưởng.

Tổ công tác được phép sử dụng con dấu của Thanh tra thành phố, một cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo tính kịp thời, minh bạch và hiệu quả trong quá trình giải quyết vụ việc.

Dự án New Danang City do Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh làm chủ đầu tư, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại từ khách hàng. Các khiếu nại chủ yếu xoay quanh quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán, cũng như việc bàn giao đất và nhà.

Thanh tra thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, việc thành lập tổ công tác chuyên trách là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời đảm bảo một môi trường đầu tư minh bạch và ổn định.

Bên trong dự án New Danang City (Ảnh: Bình An).

Chánh Thanh tra thành phố cam kết quá trình xử lý công khai, khách quan, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Đồng thời, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và các bên liên quan để sớm đưa ra kết quả, củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào công tác quản lý nhà nước.

Dự án khu đô thị New Danang City có quy mô gần 10ha, tọa lạc tại phường Hòa Khánh, được chia làm hai giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 với 4ha gồm 226 nền và giai đoạn 2 với 6ha gồm 334 nền.

Dự án bao gồm đất nền, nhà phố, shophouse, trung tâm thương mại, trường học và công viên, được kỳ vọng trở thành một “thành phố mới” tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Tuy nhiên, do các khiếu kiện kéo dài, dự án hiện vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang.