Nghệ An: Sắp có thêm siêu dự án nhiệt điện gần 60.000 tỷ đồng

Ngày 11/3, nguồn tin của Dân trí cho biết, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) Quỳnh Lập.

Dự án được quy hoạch tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, trên tổng diện tích đất và mặt biển gần 153ha; trong đó diện tích đất hơn 57ha và khu vực bờ biển cùng mặt biển khoảng 95,6ha.

Dự án gồm các hạng mục như nhà máy nhiệt điện với công suất 1.500MW, kho chứa LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000m3 và hệ thống tái hóa LNG, bến cảng chuyên dùng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Vị trí xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập (Ảnh: Google Maps).

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư gần 60.000 tỷ đồng, với nhu cầu nhập khẩu khoảng 1,15 triệu tấn LNG mỗi năm. Nhà đầu tư là liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An; SK Innovation Co., Ltd (Hàn Quốc).

Mục tiêu của dự án là sản xuất điện, lưu trữ từ khí thiên nhiên hóa lỏng và thực hiện các mục tiêu khác theo quy hoạch năng lượng quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu năng lượng của doanh nghiệp.

Dự án cũng đáp ứng các tiêu chí về môi trường, góp phần giảm thiểu phát thải khí nhà kính tác động đến môi trường; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Theo quy hoạch, dự án được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2030. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư.

Sở Công Thương được giao thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tham mưu UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2025-2030 theo quy hoạch ngành, lĩnh vực.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo và hướng dẫn nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện các thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường; tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Việt Nam; tài nguyên nước; biển Việt Nam và các nội dung có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trong việc giao đất, cho thuê đất đối với dự án, bảo đảm kịp thời, đúng quy trình và quy định của pháp luật.