Gia Lai mời đầu tư 3 siêu dự án điện gió quy mô hơn 19.000 tỷ đồng

Ngày 13/1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định mời gọi các nhà đầu tư quan tâm thực hiện 3 dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn, với tổng vốn đầu tư dự kiến vượt 19.000 tỷ đồng.

Ba dự án trọng điểm này gồm: Nhà máy điện gió Vân Canh 1, Vân Canh 2 và Vĩnh Thuận.

Nhà máy điện gió Vân Canh 1 sẽ được triển khai tại xã Canh Liên, với diện tích sử dụng đất khoảng 56ha. Dự án có công suất thiết kế 160MW, dự kiến sản xuất khoảng 502 triệu kWh điện mỗi năm.

Một dự án điện gió đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Tổng vốn đầu tư của dự án này lên tới hơn 6.900 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 23,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 3 năm kể từ khi lựa chọn được nhà đầu tư.

Nhà máy điện gió Vân Canh 2 tọa lạc tại xã Canh Liên và xã Vân Canh, với diện tích khoảng 62ha. Dự án này có công suất thiết kế 180MW, dự kiến đạt sản lượng điện 623 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư hơn 7.770 tỷ đồng, bao gồm 27 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Tiến độ thực hiện dự án cũng dự kiến kéo dài 3 năm. Hiện, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang đã bày tỏ sự quan tâm và đáp ứng yêu cầu đối với cả hai dự án điện gió Vân Canh 1 và Vân Canh 2.

Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận được xây dựng tại xã Vĩnh Quang, với diện tích khoảng 50ha. Dự án có tổng công suất thiết kế 143MW, dự kiến cung cấp khoảng 240 triệu kWh điện mỗi năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án này gần 4.700 tỷ đồng. UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận Công ty Cổ phần Năng lượng Vinenergo là nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Theo đánh giá của ngành chức năng, các dự án điện gió này không chỉ thu hút nhà đầu tư lớn mà còn góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững cho địa phương và khu vực.