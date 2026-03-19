Nghệ An công bố danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 19/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Nghệ An có 85 đại biểu. Các đại biểu này được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu, bầu chọn từ 140 ứng cử viên.

Cử tri tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (Ảnh: Hoàng Lam).

Báo cáo từ Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An cho thấy, các đại biểu được bầu với tỉ lệ phiếu bầu cao, từ 84,7% đến 98,69% phiếu bầu của cử tri tại khu vực bầu cử của mình.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu cơ bản đảm bảo yêu cầu, theo hướng tăng số lượng đại biểu chuyên trách và đại biểu lĩnh vực khoa học công nghệ. Chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 99,86% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu, cao nhất trong 3 nhiệm kỳ gần đây (97,67% cử tri nhiệm kỳ 2016-2021 và 98,93% cử tri nhiệm kỳ 2021-2026).

Hơn 2 triệu cử tri Nghệ An bỏ phiếu bầu chọn 16 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.911 đại biểu HĐND cấp xã. Quá trình bầu cử diễn ra bầu cử dân chủ, khách quan, an toàn...

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỷ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu.