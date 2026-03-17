Công bố 76 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng

Ngày 17/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng họp phiên thứ 3 để báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo báo cáo, toàn thành phố có 1.784 khu vực bỏ phiếu đúng thời gian quy định, với hơn 2 triệu cử tri tham gia (đạt tỷ lệ 99,92%).

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng (Ảnh: A Núi).

Thành phố có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 24 người ứng cử để bầu 14 đại biểu. Kết quả, các đơn vị đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đối với HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, có 125 người ứng cử tại 23 đơn vị bầu cử để bầu 76 đại biểu. Kết quả đã bầu đủ 76 đại biểu, không phát sinh trường hợp bầu lại, bầu thêm. (Danh sách 76 đại biểu trúng cử tại đây).

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đánh giá thành phố đã làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền, lễ khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu diễn ra trang trọng, đúng quy định, cử tri tham gia với tinh thần trách nhiệm, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh giai đoạn còn lại vẫn còn nhiều áp lực, đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Theo kế hoạch, Ủy ban bầu cử các cấp công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND chậm nhất ngày 20/3. Trước ngày 31/3, HĐND thành phố sẽ tổ chức kỳ họp các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri bỏ phiếu tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ủy ban Bầu cử các cấp được yêu cầu nhanh chóng lập biên bản tổng kết, công bố kết quả và danh sách người trúng cử theo đúng quy định. Các cơ quan chức năng như Ban Pháp chế, Sở Nội vụ thành phố sẽ tiếp nhận, giải quyết khiếu nại (nếu có), trước khi ban hành nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND. Lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Nội vụ thành phố nghiên cứu mẫu thống nhất, đảm bảo tính trang trọng, bởi đây là giấy tờ có ý nghĩa lâu dài đối với mỗi đại biểu.