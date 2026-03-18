Công bố danh sách 53 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Huế

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Huế, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đã diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Theo kết quả kiểm phiếu, thành phố Huế đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội trong tổng số 17 người ứng cử; 53 đại biểu HĐND thành phố từ 89 người ứng cử. Không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu lại hoặc bầu thêm.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Huế công bố kết quả bầu cử (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế, toàn thành phố có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố và 228 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, với tổng cộng 676 khu vực bỏ phiếu.

Nhờ triển khai tốt công tác tuyên truyền, cử tri trên địa bàn thành phố Huế nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Lễ khai mạc tại các khu vực bỏ phiếu được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, với sự tham dự, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố.

Cử tri tại thành phố Huế đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (Ảnh: Gia Huy).

Ngay sau giờ khai mạc, cử tri trên toàn thành phố Huế đã đi bỏ phiếu bầu cử, tạo nên không khí sôi nổi, khẩn trương. Đáng chú ý, nhiều cử tri cao tuổi, chức sắc tôn giáo đã tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong cộng đồng.

Đến 19h ngày 15/3, các tổ bầu cử hoàn tất việc bỏ phiếu và bắt đầu kiểm phiếu theo đúng quy định.

Kết quả, toàn thành phố Huế có 969.425/969.479 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%; trong đó có 668 khu vực bỏ phiếu và 37/40 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.