Ngày hội non sông của những cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt"

Ngày 15/3, hòa chung không khí của "ngày hội non sông", nhiều cơ sở đặc thù trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức cho những cử tri "ở trong hoàn cảnh đặc biệt" thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị quản lý phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và điểm bầu cử thuộc xã Toàn Lưu tổ chức cho 370 cử tri, bao gồm các bị can đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu.

Cán bộ công an phát lá phiếu bầu cử cho những "cử tri đặc biệt" (Ảnh: Đức Quang).

Công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, bảo đảm an ninh, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình.

Ban tổ chức đã thực hiện chặt chẽ, công khai các khâu từ kiểm tra danh sách cử tri, phát phiếu, hướng dẫn bỏ phiếu đến niêm phong hòm phiếu.

Sau khi thực hiện quyền bầu cử, một bị can đang bị tạm giam chia sẻ: "Chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng khi được cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm thấy mình vẫn được tôn trọng với tư cách một công dân. Điều đó khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân và mong muốn sau này sẽ làm lại cuộc đời tốt đẹp hơn".

"Cử tri đặc biệt" với lá phiếu trên tay (Ảnh: Đức Quang).

Cùng thời điểm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị quản lý phối hợp với UBND xã Cẩm Xuyên tổ chức bầu cử cho toàn thể cán bộ và học viên đang học tập, lao động tại đây. Cơ sở này thuộc khu vực bỏ phiếu số 9, thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu tại cơ sở là 124 người, gồm 32 cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng và 92 học viên cai nghiện ma túy. Trong quá trình bầu cử, ban tổ chức đã thông qua quy chế, giới thiệu danh sách ứng cử viên và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Công tác bầu cử tại cơ sở diễn ra nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật.

Người đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân (Ảnh: Đức Quang).

Thông qua buổi bầu cử, các học viên cai nghiện không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, từ đó phấn đấu rèn luyện, sớm tái hòa nhập xã hội, trở thành công dân có ích.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 69 xã, phường với 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 395 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với tổng số 1.100 khu vực bỏ phiếu.

Đến 15h cùng ngày, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 953.216/968.256 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,45%.