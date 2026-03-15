Gần 62 triệu cử tri đã bỏ phiếu, nhiều tỉnh miền núi có tỷ lệ đi bầu cao

14h30 ngày 15/3, tại Trung tâm báo chí bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia bà Tạ Thị Yên, tiếp tục thông tin nhanh về tình hình cử tri trên cả nước bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dẫn số liệu tổng hợp nhanh từ 34 tỉnh, thành trên cả nước, bà Yên cho biết đến nay, công tác bầu cử vẫn đang được triển khai nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật. “Cuộc bầu cử diễn ra khẩn trương, trật tự, an toàn”, theo lời Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Chị Chu Mờ Sơ (SN 2003) là một cử tri trẻ, đã thực hiện quyền bỏ phiếu ở thôn Lao Chải, xã Y Tý (Ảnh: Mạnh Quân).

Thông tin số liệu thống kê mới nhất, bà Yên cho biết đến 14h15 ngày 15/3, đã có 61.760.000 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 80,63% số cử tri trong danh sách đi bầu).

Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri bầu cao, đặc biệt 9 tỉnh đã có trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu, gồm: Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên.

Cũng theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, đến nay đã có 380 xã, phường, khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 100%, nhất là tại các khu vực lực lượng vũ trang, địa phương vùng cao.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia (Ảnh: Minh Châu).

“Điều này cho thấy sự quan tâm, cũng như tinh thần trách nhiệm của cử tri với quyền và nghĩa vụ công dân của mình rất cao”, bà Yên nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu chia sẻ thêm, không khí bầu cử trên phạm vi cả nước đang diễn ra rất khẩn trương, sôi nổi, thể hiện rõ nét quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng vào trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Dự kiến, cuối giờ chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh sẽ tiếp tục thông tin về tình hình bầu cử trên cả nước.