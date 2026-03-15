22.000 sinh viên ở ký túc xá lớn nhất nước đi bầu cử

Tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM bố trí 14 khu vực bỏ phiếu nhằm phục vụ cử tri là sinh viên, cán bộ và người lao động đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây.

Sinh viên tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM đi bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Đức Trung).

Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị cơ sở vật chất, quy trình hướng dẫn và lực lượng hỗ trợ để đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Trong số các cử tri tham gia bỏ phiếu có hơn 22.000 sinh viên đang lưu trú tại ký túc xá. Lực lượng sinh viên này đến từ 22 trường đại học khác nhau, bao gồm các trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM cùng nhiều trường đại học lân cận trong khu vực.

Các cử tri trẻ đọc lại tiểu sử, chương trình hành động của ứng viên trước khi bỏ phiếu (Ảnh: Đức Trung).

Theo chia sẻ của nhiều sinh viên, đây là lần đầu tiên họ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Trước ngày bầu cử, sinh viên đã tìm hiểu thông tin liên quan đến các ứng cử viên thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm thông tin chính thức được công bố tại khu vực bỏ phiếu, các phương tiện truyền thông và các hoạt động tuyên truyền trong trường học.

Nhờ đó, các cử tri trẻ đã nắm được tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên tại đơn vị bầu cử của mình để cân nhắc và lựa chọn theo nguyện vọng cá nhân.

Nguyễn Đức Anh, sinh viên năm nhất đang sinh sống tại khu B của ký túc xá, cho biết đây là lần đầu tiên em tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đức Anh là một trong những cử tri có mặt sớm tại địa điểm bỏ phiếu và hoàn thành quyền và nghĩa vụ ngay từ những thời điểm đầu của buổi sáng.

Theo chia sẻ của Đức Anh, việc lần đầu tiên cầm lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội mang lại cho nam sinh nhiều cảm xúc đặc biệt. Em cho biết cảm giác khi tham gia bầu cử khiến bản thân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội và đất nước, đồng thời cảm thấy mình trưởng thành hơn khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân.

Đức Anh quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, do đó đã dành sự chú ý đến các ứng cử viên hoạt động trong lĩnh vực này. Những nội dung như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động và các chính sách hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp là những vấn đề được em cân nhắc khi tín nhiệm ứng cử viên.

Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên các em tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (Ảnh: Đức Trung).

Cũng trong ngày bầu cử, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã phát động một hoạt động trực tuyến mang tên “Tự hào cử tri trẻ HCMUE”.

Hoạt động được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong Ngày hội non sông, đồng thời khuyến khích sinh viên thể hiện sự quan tâm và tham gia tích cực vào các hoạt động chính trị - xã hội của đất nước.

Theo thông tin từ ban tổ chức, thử thách diễn ra trong khoảng thời gian từ 7h đến 21h ngày 15/3. Đoàn viên, thanh niên tham gia bằng cách đăng tải hình ảnh của bản thân khi đi bầu cử, có thể chụp cùng gia đình, bạn bè hoặc người dân tại khu vực bỏ phiếu theo thể lệ của chương trình.

Theo quy định của chương trình, đoàn viên, thanh niên hoàn thành đầy đủ các bước của thử thách và nộp minh chứng hợp lệ sẽ được ban tổ chức cấp giấy chứng nhận tham gia hoạt động.

Hoạt động này được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của sinh viên về quyền và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bầu cử, đồng thời tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng sinh viên.