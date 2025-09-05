Một hợp tác xã bị phạt 320 triệu đồng vì không có giấy phép môi trường

Sáng 5/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ) và Công an xã Phù Ninh vừa kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Hợp tác xã sản xuất giấy Phù Ninh (xã Phù Ninh, Phú Thọ).

Lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã sản xuất giấy Phù Ninh không có giấy phép môi trường theo quy định, vi phạm Nghị định 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hợp tác xã sản xuất giấy Phù Ninh (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Từ đó, UBND xã Phù Ninh ban hành quyết định xử phạt hợp tác xã 320 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường trong thời hạn 4,5 tháng.

“Việc xử phạt các hành vi vi phạm như trên thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành tại Phú Thọ trong công tác quản lý, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân còn lơ là trong việc tuân thủ pháp luật về môi trường”, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay.

Theo công an, mỗi đơn vị sản xuất, kinh doanh cần chủ động hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đặc biệt là giấy phép môi trường, để không chỉ đảm bảo hoạt động đúng quy định mà còn góp phần xây dựng một môi trường xanh - sạch - bền vững.