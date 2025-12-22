Chuyển mục đích sử dụng 4ha rừng để làm Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, vừa ký quyết định chuyển mục đích sử dụng gần 4ha rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (lần 2) tại phường Hòa Bình và phường Thống Nhất.

Quyết định của Phú Thọ nêu rõ, diện tích rừng trồng gần 4ha đã được điều chỉnh ra ngoài quy hoạch ba loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất). Vị trí chuyển mục đích sử dụng rừng gồm 13 lô thuộc khoảnh 2, tiểu khu 4807 tại phường Hòa Bình.

UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định trên trang thông tin điện tử và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án theo đúng vị trí, ranh giới rừng được chuyển mục đích sử dụng.

Trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng (Ảnh: EVN).

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ xử lý các nội dung liên quan đất đai để thực hiện dự án.

UBND phường Hòa Bình, phường Thống Nhất có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án theo đúng vị trí, ranh giới rừng; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) để xử lý theo quy định.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, nằm bên bờ phải tuyến đập Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hiện hữu, thuộc địa phận thành phố Hòa Bình cũ (nay là phường Hòa Bình và phường Thống Nhất).

Thủy điện Hòa Bình mở rộng được bố trí bên bờ phải tuyến đập công trình Thủy điện Hòa Bình hiện hữu (Ảnh: EVN).

Do đặc thù mặt bằng thi công thủy điện rất chật hẹp, địa hình đồi núi cao, độ sâu lớn, dự án có đường hầm với đường kính hầm lớn nhất hiện nay, xuyên qua khu vực địa chất phức tạp.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.200 tỷ đồng, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Điện 1; sản lượng phát điện bình quân trên 488 triệu kWh/năm.

Ngày 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành dự án này.