Nam Trung Bộ sắp mưa rất to, có nơi trên 180mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Từ đêm 3 đến ngày 5/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nam Trung Bộ mới trải qua đợt ngập lụt diện rộng (Ảnh: Nam Anh).

Về diễn biến của bão số 15 (tên quốc tế Koto), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 1/12, bão trên vùng biển Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, với cường độ cấp 8, giật cấp 10, ít di chuyển.

Dự báo trong 24-36 giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến đêm 2/12, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6, trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.