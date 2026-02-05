Thanh niên văng lên xe buýt tử vong sau va chạm ở TPHCM

Ngày 5/2, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ xe máy va chạm với xe buýt khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 19h30 ngày 4/2, anh V.K.D. (23 tuổi, ngụ TPHCM) lái xe máy trên đường Tỉnh lộ 2, theo hướng từ đường Nguyễn Thị Rành đi đường Nguyễn Văn Khạ (trước đây thuộc huyện Củ Chi).

Khi đến điểm giao với đường 566 (xã Nhuận Đức), chiếc xe máy va chạm với xe buýt tuyến 94 mang biển số 51B-306.xx đang rẽ từ đường Tỉnh lộ 2 vào đường 566. Vụ va chạm làm nam thanh niên văng lên xe buýt, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, phần cửa phía sau xe buýt bị tông biến dạng, nam thanh niên nằm tử vong ngay bậc lên xuống của phương tiện này. Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng, nằm sau đuôi xe buýt.

Nhận tin báo, Công an TPHCM có mặt phối hợp cùng Công an xã Nhuận Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.