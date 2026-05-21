Nam thanh niên Đắk Lắk vào TPHCM làm việc rồi "biến mất" gần một năm

Ngày 21/5, thông tin từ Công an xã Krông Năng (Đắk Lắk), đơn vị đang hỗ trợ tìm kiếm tung tích anh Lê Xuân Tiến (26 tuổi, trú tại thôn 3, xã Krông Năng) sau thời gian dài anh mất liên lạc với gia đình khi vào TPHCM làm việc.

Nam thanh niên Đắk Lắk đến TPHCM làm việc rồi mất liên lạc với gia đình (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng tháng 3/2025, anh Tiến rời quê vào TPHCM làm lao động tự do. Sau đó gia đình nhiều lần tìm cách liên lạc với anh nhưng không nhận được phản hồi. Người thân vô cùng lo lắng.

Công an xã Krông Năng đề nghị người dân, các cơ quan, tổ chức tại địa phương và khu vực TPHCM nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến anh Tiến, nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an để hỗ trợ nam thanh niên sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Bà Phạm Thị Dũng (mẹ ruột anh Tiến) cho biết khi con trai mới đến TPHCM tìm việc làm vẫn còn liên lạc với gia đình. Đến tháng 7/2025, gia đình nhiều lần gọi điện, nhắn tin nhưng không nhận được hồi âm và mất liên lạc với anh Tiến.

Theo bà Dũng, trong thời gian làm việc xa nhà, anh Tiến từng gửi về cho gia đình 3 triệu đồng.

“Tiến là con út trong nhà nên ai cũng rất thương và lo lắng. Gia đình chỉ mong con bình an. Tôi sợ cháu bị lừa đưa sang các khu vực ở Campuchia”, bà Dũng nói.