Đoàn tụ gia đình sau 30 năm thất lạc nhờ công an ở TPHCM

Ngày 17/4, Công an xã Kim Long (TPHCM) tổ chức cho một người phụ nữ đoàn tụ với gia đình sau 30 năm thất lạc.

Bà Văn Thị Phương đoàn tụ cùng người thân sau 30 năm xa cách (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an xã Kim Long, khoảng tháng 3, trong quá trình rà soát, cấp giấy tờ cho các trường hợp đặc biệt trên địa bàn, lực lượng chức năng gặp bà Văn Thị Phương (52 tuổi). Người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân, mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau tại địa phương.

Qua xác minh, bà Phương cho biết rời quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) từ khi hơn 20 tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình thay đổi nơi cư trú nên bà mất liên lạc với người thân.

Làm việc với Thượng úy Trần Quốc Trung, bà Phương chỉ nhớ cha tên Hạnh, mẹ tên Thương và có 4 người em trai.

Từ những thông tin ít ỏi này, Thượng úy Trung đã liên hệ công an các địa phương tại TP Huế để hỗ trợ xác minh.

Sau hơn một tháng tra cứu, lực lượng chức năng xác định gia đình bà Nguyễn Thị Thương (ngụ phường Phong Phú, TP Huế) có nhiều đặc điểm trùng khớp với thông tin bà Phương cung cấp. Qua đối chiếu, xác minh, cơ quan công an xác định bà Văn Thị Phương chính là con gái của bà Thương.

Các chị em bà Phương vỡ òa trong nước mắt sau 30 năm thất lạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ đó, công an đã kết nối để bà Phương liên lạc với gia đình. Sáng cùng ngày, tại trụ sở Công an xã Kim Long, bà Phương được đoàn tụ với người thân sau 30 năm xa cách. Giây phút hội ngộ diễn ra trong niềm vui và nước mắt.

Anh Văn Công Khánh (em trai bà Phương) cho biết suốt 30 năm qua, gia đình đã tìm kiếm chị bằng nhiều cách nhưng không có kết quả.

Tại buổi gặp mặt, gia đình bày tỏ sự biết ơn đối với Công an xã Kim Long, Thượng úy Trần Quốc Trung và công an các địa phương đã tận tình hỗ trợ.

Người thân cũng gọi video để bà Phương trò chuyện với những người ở quê nhà TP Huế.