Nam thanh niên có biểu hiện lạ, ra giữa đường Hồ Tùng Mậu chặn ô tô

Sáng 15/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 21h30 ngày 14/9, trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm), xuất hiện một nam thanh niên có hành vi lao ra đường chặn đầu ô tô, gây ùn ứ, mất trật tự.

Hình ảnh nam thanh niên đi ra giữa đường rồi chặn đầu một chiếc ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp với Công an phường Từ Liêm cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, mời nam thanh niên trong sự việc về trụ sở công an phường để làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc quần áo xanh, tóc nhuộm màu, có hành vi lao ra giữa đường Hồ Tùng Mậu rồi chặn đầu ô tô. Sự việc khiến giao thông qua lại đường Hồ Tùng Mậu bị ùn ứ.

Nam thanh niên sau đó bị một số người khác lao vào hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Đáng nói, đi theo nam thanh niên có một cô gái liên tục ngăn cản hành vi của nam thanh niên nói trên, nhưng người này vẫn cố tình ra đường chặn đầu ô tô. Nam thanh niên này sau đó bị một số người lao vào đánh và nằm gục tại ven đường.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành vi của nam thanh niên nêu trên. Một số người nghi ngờ rằng nam thanh niên trong sự việc đã sử dụng chất cấm.