Người đàn ông tử vong tại căn nhà đang xây ở TPHCM

Tối 17/5, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong tại một căn nhà đang xây trên đường Huỳnh Tấn Chùa.

Nơi phát hiện người đàn ông tử vong (Ảnh: Hoàng Giang).

Khoảng 17h cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên trong căn nhà đang xây với kết cấu 1 trệt, 3 lầu trên đường Huỳnh Tấn Chùa (phường Đông Hưng Thuận).

Nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, nhà chức trách xác định nạn nhân đã tử vong.

Theo người dân, nạn nhân là công nhân tại công trình nói trên. Thời điểm phát hiện vụ việc, bên trong khu vực này không có người làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.