Nam du khách té gãy xương đòn khi leo núi Bà Đen ở Tây Ninh

Ngày 9/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, đơn vị này vừa hỗ trợ một nam du khách gặp nạn khi leo núi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/3, khi leo núi Bà Đen, nam du khách bất ngờ trượt chân, té ngã. Tai nạn khiến nạn nhân bị đa chấn thương, gãy xương đòn.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn nhanh chóng băng rừng tiếp cận hiện trường. Nhân viên y tế và cứu hộ tiến hành sơ cứu, cố định vết thương, sau đó hỗ trợ đưa nạn nhân xuống chân núi an toàn và chuyển đi cấp cứu.

"Du khách này đăng ký thông tin tại chốt dưới chân núi rồi leo bộ theo đường cột điện, sau đó gặp nạn", vị này cho biết.

Nạn nhân gặp nạn khi leo núi Bà Đen được hỗ trợ đưa xuống núi (Ảnh: M.H.).

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, đường lên đỉnh núi có nhiều bậc đá gập ghềnh, dốc đứng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Du khách khi leo núi không nên chạy nhảy, đùa giỡn tại các đoạn dốc; cần bước chậm, chắc và quan sát kỹ mặt đường để tránh trượt chân trên các phiến đá rêu xanh hoặc sỏi bám.

Du khách nên sử dụng giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt. Việc dùng gậy leo núi giúp trợ lực, giữ thăng bằng và giảm áp lực lên khớp gối.

Leo núi là hoạt động đòi hỏi sức bền lớn, vì vậy du khách cần phân bổ sức hợp lý, nghỉ ngơi khi thấy mệt, tránh cố gắng quá sức dễ dẫn đến hạ đường huyết hoặc choáng váng, gây té ngã.

Ban quản lý cũng khuyến cáo du khách không đi vào các lối mòn, chỉ di chuyển theo tuyến cột điện đã được quy định. Việc tự ý rẽ vào các lối mòn rậm rạp không chỉ nguy hiểm mà còn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc định vị, ứng cứu khi xảy ra sự cố.