Cháy tại tầng cao chung cư Rivergate Residence ở TPHCM

Chiều 20/10, người dân thấy khói lửa bốc lên từ tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence nằm trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội (quận 4 cũ, TPHCM). Nhiều cư dân vội tháo chạy ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.

Tầng cao nhất chung cư bị cháy (Ảnh: C.T.).

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã cử lực lượng đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

"Tôi thấy đám cháy khá lớn, không rõ thiệt hại như thế nào. Cảnh sát đã có mặt để dập lửa", chị Thu, một người dân sống gần hiện trường vụ cháy, chia sẻ.

Tới 17h30, khói vẫn bốc lên từ căn hộ (Ảnh: Ngọc Tân).

Bên ngoài hiện trường, nhiều xe chuyên dụng cùng xe cấp cứu được điều động đến chữa cháy và cứu nạn. Lực lượng chức năng phong tỏa khoảng 200m đường Bến Vân Đồn để phục vụ công tác chữa cháy.

Xe cấp cứu được điều đến hiện trường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bức tường bên ngoài căn hộ nơi xảy ra hỏa hoạn bị cháy đen, lan lên phần sân thượng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Khánh Hội cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra, thống kê.

Cảnh sát PCCC có mặt tại chung cư (Ảnh: Hoàng Hướng).