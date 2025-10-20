Cháy tại tầng cao chung cư Rivergate Residence ở TPHCM
(Dân trí) - Lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt tại tầng cao nhất của chung cư Rivergate Residence ở phường Khánh Hội, TPHCM.
Chiều 20/10, người dân thấy khói lửa bốc lên từ tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence nằm trên đường Bến Vân Đồn, phường Khánh Hội (quận 4 cũ, TPHCM). Nhiều cư dân vội tháo chạy ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TPHCM đã cử lực lượng đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.
"Tôi thấy đám cháy khá lớn, không rõ thiệt hại như thế nào. Cảnh sát đã có mặt để dập lửa", chị Thu, một người dân sống gần hiện trường vụ cháy, chia sẻ.
Bên ngoài hiện trường, nhiều xe chuyên dụng cùng xe cấp cứu được điều động đến chữa cháy và cứu nạn. Lực lượng chức năng phong tỏa khoảng 200m đường Bến Vân Đồn để phục vụ công tác chữa cháy.
Đến 17h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bức tường bên ngoài căn hộ nơi xảy ra hỏa hoạn bị cháy đen, lan lên phần sân thượng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Khánh Hội cho biết, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm nhiều tài sản bên trong căn hộ bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra, thống kê.
Chung cư Rivergate Residence là một khu căn hộ cao cấp tại số 151-155 Bến Vân Đồn, với hai tòa tháp cao 27 và 33 tầng.
Dự án có vị trí đắc địa gần trung tâm thành phố, dễ dàng kết nối giao thông và sở hữu nhiều tiện ích nội khu hiện đại như hồ bơi, gym, spa, cùng không gian xanh mát nhìn ra sông.