Nam Bộ và TPHCM bước vào đợt nắng nóng diện rộng

Ngày 19/3, Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tại TPHCM, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết khu vực đang chịu tác động của rãnh áp thấp có trục khoảng 23-27 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng phát triển trở lại và hoạt động mạnh dần trên khu vực Nam Bộ. Trong khi đó, gió Đông Bắc duy trì cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông.

Người dân mặc áo khoác, di chuyển dưới thời tiết nắng nóng, oi bức giữa trưa ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trong 24-48 giờ tới, khối áp cao lạnh lục địa từ phía Đông Nam Trung Quốc có xu hướng di chuyển lệch ra phía Đông rồi dịch xuống phía Nam, đồng thời nén và làm đầy dần rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới duy trì trạng thái ổn định và có xu hướng tăng cường trên khu vực Nam Bộ.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, vào khoảng ngày 22/3, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường lệch yếu về phía Đông Nam Trung Quốc. Rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn duy trì.

Theo dự báo, một số khu vực ở TPHCM sẽ có nhiệt độ trên 35 độ C trong những ngày tới (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng mạnh dần, trục đi qua Nam Bộ; đến cuối thời kỳ dự báo có khả năng dịch chuyển dần lên phía Bắc qua khu vực Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ duy trì ở mức yếu đến trung bình.

Do ảnh hưởng của các hình thế thời tiết trên, khu vực Nam Bộ có xu hướng nắng nhiều vào ban ngày. Nhiệt độ một số nơi có thể vượt 35 độ C, độ ẩm thấp gây cảm giác hanh khô và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.