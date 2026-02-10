Ô tô lật ngửa sau tai nạn liên hoàn ở Đà Nẵng

Sáng 10/2, trên tuyến đường tránh Vĩnh Điện, đoạn qua phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng, theo hướng từ Đà Nẵng đi Quảng Nam (cũ), xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên quan đến ô tô mang biển số 92A, 2 xe máy và 1 xe bồn mang biển số 29R. Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị lật ngửa, nằm trong lề đường, 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng 10/2 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ghi nhận tại hiện trường, nhiều lon nước, đồ dùng cá nhân và mảnh vỡ phương tiện vương vãi khắp mặt đường. Nhiều người dân hiếu kỳ đã tập trung theo dõi sự việc, giao thông khu vực bị ùn ứ trong thời gian ngắn.

Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn xác nhận vụ tai nạn và cho biết các lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.

Giao thông khu vực bị ùn ứ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông khu vực Điện Bàn thông tin, vụ tai nạn không ghi nhận trường hợp tử vong, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.