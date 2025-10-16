Mưa lớn gây ngập ở Bắc Nha Trang, trường học thông báo khẩn
(Dân trí) - Loạt trường học ở Bắc Nha Trang (Khánh Hoà) thông báo nghỉ học hoặc chuyển sang trực tuyến sau cơn mưa như trút nước kéo dài, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt cục bộ.
Từ rạng sáng nay (16/10), mưa lớn kéo dài đã khiến hàng loạt tuyến đường tại khu vực Bắc Nha Trang của tỉnh Khánh Hoà bị ngập nặng. Điều này khiến người dân di chuyển khó khăn, phương tiện chết máy hàng loạt, giao thông ùn ứ kéo dài.
Trưa cùng ngày, Trường Đại học Nha Trang đã thông báo tất cả lớp học chuyển sang hình thức trực tuyến.
PGS.TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Nha Trang, cho biết: “Do mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sinh viên, giảng viên, nhà trường đã thông báo chuyển trạng thái học tập sang trực tuyến”.
Các bộ phận hành chính hiện vẫn làm việc, tuỳ theo diễn biến, nhà trường sẽ có điều chỉnh cụ thể.
Trước việc nhiều tuyến đường ngập nặng, một số trường học trên địa bàn cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học vào buổi chiều.
“Tôi được trường thông báo con sẽ học hết buổi sáng. Từ trưa, gia đình đón học sinh về", một phụ huynh Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 chia sẻ.
Tương tự, khu vực Trường THCS Nguyễn Khuyến, Tiểu học Vĩnh Hải 2 đã ngập nặng, phụ huynh lội nước đến đón con.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 4h đến 7h ngày 16/10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to.
Cảnh báo mưa trong thời gian từ 3 đến 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm.
Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực, đặc biệt tại các xã, phường: Nam Ninh Hòa; Anh Dũng, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, Bắc Nha Trang, Đông Ninh Hòa, Nam Nha Trang…
Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt các tuyến đường trên địa bàn, chính quyền các phường thuộc khu vực Nha Trang đã cắt cử lực lượng kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời ứng phó.