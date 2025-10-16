Nước lũ đổ về cuồn cuộn, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Sáng 16/10, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, thành phố Huế, cho biết, đang cùng các lực lượng chức năng đi kiểm tra thực tế những vùng ngập lụt nặng do mưa lớn.

Theo ông Hiệp, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nước trên các con sông lên nhanh, nhiều tuyến đường bị ngập. Đặc biệt, nước lũ từ vùng núi Bạch Mã đổ về dòng Khe Su chảy cuồn cuộn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Học sinh xã Phú Lộc, thành phố Huế phải nghỉ học do mưa lớn gây ngập lụt (Ảnh: Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cung cấp).

Hiện nay trên địa bàn xã Phú Lộc đã xuất hiện nhiều điểm ngập cục bộ, đặc biệt tại các thôn Hòa Mậu, thôn 5, thôn 6, thôn 8, thôn Khe Su, thôn Trung Phước Tượng, thôn Cao Đôi Xã, thôn Đông Lưu,… Nhiều điểm ngập sâu đã được lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo.

Để đảm bảo an toàn, lãnh đạo xã Phú Lộc đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn cho hơn 3.700 học sinh các cấp nghỉ học từ sáng nay; đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Lộc bị ngập úng cục bộ do mưa lớn ở khu vực đỉnh Bạch Mã (Ảnh: UBND xã Phú Lộc)

Theo lãnh đạo xã Phú Lộc, mưa lớn cũng đã gây ngập úng cục bộ tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.