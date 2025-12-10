Mưa lớn, nước dâng cao chảy xiết ở nơi "khô hạn nhất nước"

Ngày 10/12, nhiều xã, phường ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), nơi được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, tiếp tục ngập cục bộ sau trận mưa kéo dài. Trong đợt mưa lũ tháng 11 vừa qua, nhiều nơi tại đây cũng xuất hiện lũ lụt.

Tại phường Phan Rang, nước dâng nhanh, có đoạn ngập sâu 30-50cm khiến nhiều tuyến đường chìm trong nước. Lực lượng chức năng kiểm tra các điểm ngập, khơi thông miệng cống và hỗ trợ người dân di chuyển.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Lê Hoa).

Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Phan Rang, cho biết sáng cùng ngày địa bàn có mưa rất lớn, lượng nước đổ về cùng lúc khiến một số khu vực bị ngập.

“Hiện trời đã ngừng mưa, nước trên các tuyến phố bị ngập rút chậm”, ông Nam cho hay.

Cũng theo ông Nam, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều trường học trên địa bàn như Trường THCS Lý Tự Trọng, Trường THCS Trần Phú… đã chủ động chuyển sang dạy và học online nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi di chuyển qua các tuyến đường bị ngập.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Vĩnh Hải di chuyển qua khu vực nước ngập sâu (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hải).

Tại xã Vĩnh Hải, mưa lớn khiến nước lên nhanh, nhiều tuyến đường ở vùng trũng thấp bị ngập sâu, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. UBND xã đã bố trí lực lượng tại các vị trí nước chảy xiết để hỗ trợ người dân, học sinh và phương tiện di chuyển qua các điểm ngập.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, cho biết địa phương đã thông báo cho học sinh nghỉ học chiều 10/12 để đảm bảo an toàn.

Theo bản tin lúc 10h30 ngày 10/12 của Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa, trong sáng cùng ngày phía Nam tỉnh này có mưa to đến rất to; lượng mưa tại một số trạm như Ninh Hải 102,6mm, Nhơn Hải 101,4mm, Phan Rang 100,6mm, Vĩnh Hải 82,2mm… Trong 6 giờ tới, tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi hơn 80mm.

Nước ngập vào khu dân cư ở xã Vĩnh Hải (Ảnh: Công an xã Vĩnh Hải).

Cơ quan này cảnh báo có nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại các xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa trong 6 giờ tới.

Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông trong tỉnh có dao động và khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động 1-2.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã khiến 22 người tử vong, hơn 1.000 ngôi nhà sập hoặc hư hỏng, nhiều công trình và hoa màu bị tàn phá. Tổng thiệt hại do thiên tai tại địa phương này ước tính hơn 5.000 tỷ đồng (chưa tính thiệt hại trong các hộ gia đình).