Mưa rét quay trở lại nhiều nơi ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ giảm 3-7 độ C. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày 4/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, khiến một số vùng nhiệt độ giảm sâu 7-8 độ C. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ trời rét, trong khi các khu vực khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Riêng Hà Nội có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc mưa, lạnh (Ảnh: Nguyễn Hải).

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 4/3, khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây hư hại nhà cửa, cây cối, công trình giao thông và hạ tầng.

Dự báo thời tiết ngày 4/3, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.