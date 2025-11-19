Chủ tịch xã, phường ở Cần Thơ có quyền bán tài sản công dưới 1 tỷ đồng

Ngày 19/11/, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa ban hành quy định mới về phân cấp thẩm quyền trong quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn.

Động thái này nhằm mục đích tăng cường tính chủ động cho các cơ quan, đơn vị và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước.

Chủ tịch UBND xã, phường được quyết định bán tài sản công dưới 1 tỷ đồng theo phân cấp của TP Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Theo quy định mới, Sở Tài chính sẽ được giao thẩm quyền rộng rãi trong việc quản lý tài sản công.

Cụ thể, Sở Tài chính sẽ thực hiện giao tài sản bằng hiện vật cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố, trừ các trường hợp đặc biệt như trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô và tài sản có nguyên giá từ 1 tỷ đồng trở lên/đơn vị tài sản. Đồng thời, Sở Tài chính cũng có trách nhiệm thu hồi tài sản công (trừ các loại nêu trên) tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và thực hiện điều chuyển tài sản công giữa các cơ quan, tổ chức trong phạm vi thành phố.

Các cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố cũng được phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý tài sản công trong phạm vi đơn vị mình.

Các nhiệm vụ này bao gồm: giao tài sản bằng hiện vật (trừ trụ sở, cơ sở sự nghiệp, ô tô) và tài sản có nguyên giá dưới 1 tỷ đồng cho các đơn vị trực thuộc; quyết định mức khoán kinh phí nhà ở công vụ đối với trường hợp Nhà nước chưa có nhà ở công vụ để bố trí; mức khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý.

Ngoài ra, các đơn vị này còn có thẩm quyền xử lý vật tư, vật liệu thu hồi trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định; phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về việc xử lý tài sản, các cơ quan này được phép thu hồi, điều chuyển tài sản công (trừ các trường hợp trên 1 tỷ đồng hoặc ô tô); thực hiện bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản cố định theo các ngưỡng giá trị được quy định, với mức tối đa dưới 1 tỷ đồng/đơn vị tài sản; xử lý tài sản công bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản cố định có nguyên giá dưới 1 tỷ đồng; phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án đối với các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Đối với cấp xã, phường, người đứng đầu được trao thẩm quyền quản lý tài sản công ở mức độ phù hợp với quy mô địa phương.

Các nhiệm vụ bao gồm: giao tài sản bằng hiện vật (trừ trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, ô tô) và tài sản có giá trị dưới 1 tỷ đồng cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc; quyết định mức khoán kinh phí nhà ở công vụ và mức khoán sử dụng máy móc, thiết bị theo thẩm quyền.

Chủ tịch xã, phường cũng có quyền bán tài sản cố định (trừ ô tô các loại), có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 250 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/đơn vị tài sản; Tài sản có giá trị đánh giá lại từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng trong trường hợp tài sản chưa được theo dõi trên sổ sách kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư).

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời tiêu hủy tài sản công là tài sản cố định có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 1 tỷ đồng/đơn vị tài sản thuộc phạm vi quản lý.